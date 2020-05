Lukaku: “Difficile trovare una gioia ora che la gente continua a morire. Sul futuro…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, dal suo profilo Twitter ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi. Queste le parole del belga: “Ritiro? Non ho ancora pensato a cosa fare in futuro e quando smetterò. Voglio certamente passare tempo con la mia famiglia. Vacanze? Mi piacerebbe andare alle Maldive, ma è una destinazione da coppia e io sono single. Virus? E’ difficile per me trovare gioia ora che la gente continua a morire, c’è difficoltà a ripartire con la normalità nelle proprie vite”, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Inter