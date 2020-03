Lukaku cuore d’oro, dona 100 mila euro al San Raffaele: “L’Italia mi ha dato tanto, ora voglio aiutarla”

Anche Romelu Lukaku scende in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’attaccante nerazzurro ha donato in beneficenza 100 mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano, come annunciato dallo stesso calciatore belga in un video sul profilo Twitter dell’Inter: “‘In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L’Italia è un Paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione. Anche voi se potete aiutate gli ospedali, sarebbe una buona cosa. Stiamo uniti e forza a tutti”, ha chiuso Lukaku.

📢 | MESSAGGIO Ecco per voi il messaggio di @RomeluLukaku9! Potete donare anche voi sulla nostra pagina Facebook 👉 https://t.co/FFsbwVen5E Forza, restiamo uniti e usciremo presto da questa situazione! #TogetherAsATeam pic.twitter.com/JYySOSBeBp — Inter (@Inter) March 20, 2020

Foto: sito ufficiale Inter