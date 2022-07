Lukaku, ct Belgio approva il ritorno all’Inter: “Sono felice, è tornato a sorridere. Ne aveva bisogno”

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato di alcuni singoli della sua Nazionale in vista del Mondiale, soffermandosi a parlare anche del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter dopo appena una stagione: “Quando vedo un giocatore sorridere sono felice. E ho visto Romelu sorridere tanto nelle ultime settimane, quindi questo non può che essere un bel segnale per noi. A volte scegli un club e per qualche motivo non riesci a rendere, al Chelsea è successo questo. L’Inter sarà per lui un bel banco di prova. Se n’è andato l’anno dopo il titolo, l’asticella è alta. E lui ne ha bisogno”.

Foto: Instagram Lukaku