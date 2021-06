Lukaku-CR7, la grande sfida a suon di gol dalla Serie A agli Europei. Con l’Italia nel destino

Il match clou di questa sera degli ottavi di finale di Euro 2020 è certamente la sfida tra Belgio e Portogallo. I campioni d’Europa in carica contro una grande generazione, quella belga, alla penultima chiamata per vincere un grande trofeo internazionale, in attesa anche dei Mondiali 2022.

E chiaramente la sfida nella sfida non può non essere quella tra i bomber, Romelu Lukaku vs Cristiano Ronaldo. Un duello che nelle ultime due stagioni ha anche animato la Serie A, a suon di gol, in un numero straordinario.

La stagione appena conclusa, ha visto trionfare il portoghese nella classifica marcatori, con 29 reti, 6 su rigore. Lukaku secondo a 24 gol, anche lui con 6 calci di rigore a referto. Lukaku ha sì ammesso la sconfitta dal punto di vista personale, ma ha rivendicato lo scudetto conquistato dall’Inter, ammettendo come anche per gli Europei metterebbe la firma di perdere la classifica marcatori ma di vincere il trofeo.

La scorsa stagione, Ronaldo ancora una volta aveva chiuso davanti a Lukaku come gol fatti in massima serie, con 31 reti a referto (12 su rigore) contro i 23 di Lukaku.

Quello che contraddistingue i due è una media realizzativa mostruosa anche in Nazionale, con Lukaku che sta avendo numeri impressionanti negli ultimi anni, migliori anche del portoghese.

Anche nella corsa alla scarpa d’oro degli Europei, Ronaldo è al momento avanti, con 5 gol, contro i 4 dell’interista. Insomma, i numeri darebbero avanti lo juventino al momento, ma le gare si vincono con un gruppo unito e una squadra che lavora per il proprio leader.

Di certo, se Belgio e Portogallo sognano i quarti di finale è proprio grazie ai propri fuoriclasse, protagonisti in Italia e in Europa. E a proposito, chi risulterà vincitore da questa sfida tra titani, se la vedrà proprio con l’Italia di Mancini ai quarti di finale.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020