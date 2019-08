Lukaku: “Conte mi voleva già alla Juve. L’Inter? In Italia avevo due proposte, ma…”

Ospite del LightHarted podcast di Josh Hart, cestista NBA dei Pelicans, Romelu Lukaku ha parlato della sua nuova avventura all’Inter: “Conte? Il mister mi voleva già quando era alla Juventus nel 2013. Mi ha mostrato come avrei giocato nelle sua squadra: è un grande allenatore, ha vinto tre titoli prima di lasciarli, prendendoli dal fondo, dal settimo posto, e portandoli alla vittoria. Ha vinto un campionato senza essere sconfitto. La Premier è il top, ma per me la seconda lega è quella italiana. Il mio lavoro è fare gol, ma è difficile farlo qui. In Italia c’erano due squadre che mi volevano e che mi hanno fatto una proposta. Dovevo prendere una decisione e ho detto quello che dovevo dire, ho detto quello che dovevo. A quel punto dipendeva dallo United, ma per me è importante essere dove mi vogliono”, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter personale Lukaku