Lukaku-Chelsea, Dzeko Inter e ora Abraham-Roma: ci siamo

Romelu Lukaku al Chelsea: una trattativa clamorosa che resterà nella storia del mercato. Subito dopo Edin Dzeko all’Inter, ufficializzato poco fa dopo un rapido inseguimento nerazzurro. Ora tocca a Tammy Abraham per la Roma, l’attaccante che cercava Mourinho e che ottenuto dopo una missione a Londra durata diversi giorni. Operazione vicina ai 45 milioni con i bonus, Abraham sarà a Roma per le visite nelle prossime ore. Lo aveva cercato l’Arsenal, la Roma è stata brava a ribaltare la situazione. E si era capito che la presenza a Londra no stop era l’anticamera di una chiusura imminente. Lukaku al Chelsea ha aperto il cerchio in modo clamoroso. Dzeko all’Inter è stato il passaggio successivo. Ora Abraham alla Roma.

Foto: Twitter Abraham