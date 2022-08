Lukaku: “Capocannoniere? Non mi interessa. Voglio vincere lo scudetto”

Romelu Lukaku, attaccante dell’ Inter, ha parlato a Dazn delle ambizioni personali e di squadra.

Queste le sue parole nell’anticipazione dell’intervista pubblicata: “In Serie A gli attaccanti sono tutti forti, ma a me non importa della classifica marcatori, lo dico onestamente. Io penso solo allo scudetto, questa è la cosa più importante. Meglio se i gol arrivano, certo, ma l’Inter gioca per lo scudetto, non per traguardi individuali”.

Foto: Twitter Inter