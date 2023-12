Lukaku-Belotti-Pisilli, la Roma cala il tris allo Sheriff (3-0). Ma nessun regalo da Praga: giallorossi ai playoff

Tutto facile per la Roma: 3-0 allo Sheriff. Gara aperta all’11’ da Lukaku in tap-in su bell’assist di Zalewski; raddoppio al 32′ di Belotti abile a farsi trovare pronto su una deviazione del portiere su pallonetto di Zalewski. Il secondo tempo è pura accademia: da segnalare i problemi fisici di Aouar che costringono l’algerino al cambio. Mourinho fa rifiatare nel finale Renato Sanches e dà una vetrina ai giovani Pagano e Pisilli. Proprio quest’ultimo, 19 anni, a pochi secondi dalla fine trova il suo primo gol da professionista sfruttando una sponda di Lukaku e trovando la rete dal limite. Finisce come l’anno scorso, col secondo posto nel girone e due partite extra da giocare a febbraio con una delle terze dei gironi di Champions League.

Foto: Instagram Roma