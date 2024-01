Lukaku apre, Pellegrini raddoppia: 2-0 Roma all’intervallo. Spinazzola ko

Ottimo approccio della nuova Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi la sbloccano al ventesimo minuto, sfruttando un’errore di Folorunsho che perde una palla sanguinosa a centrocampo, Pellegrini è molto rapido e innesca El Shaarawy che dopo aver messo a sedere un difensore, scarica per Lukaku che piazza il sinistro dell’1-0. Poi al 25esimo gol capolavoro della Roma: Huijsen innesca verticalmente il solito Lukaku che è bravo a servire in mezzo El Shaarawy, il Faraone allarga per Pellegrini che prende la mira e la mette sotto l’incrocio dei pali con il sinistro. Problemi per Spinazzola alla mezzora, costretto al cambio: al suo posto Kristensen. Leandro Paredes è stato ammonito e sarà diffidato per la prossima partita contro la Salernitana.

Foto: Instagram AS Roma