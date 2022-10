Lukaku ancora assente: in panchina al Camp Nou sarebbe già tanto

Romelu Lukaku non ci sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’attaccante belga sta cercando di recuperare dall’infortunio, ma non è ancora nelle condizioni di lavorare con il gruppo. Adesso l’Inter spera di riaverlo per la il ritorno di Champions a Barcellona della prossima settimana, ma non ci sono certezze: la priorità è quella di evitare comunque ricadute. E quindi di andare con la massima prudenza.

Foto: instagram Inter