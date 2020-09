Lukaku: “Amo l’Italia. Conte come un padre. Vidal ci servirà”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, si è raccontato a 360 gradi: “Giocare in Serie A era uno dei miei sogni – ammette. – Mio fratello era nella Lazio e io guardavo le partite in italiano. Quando sono arrivato all’Inter capivo tutto, anche se non parlavo bene”.

Parole al miele per il suo allenatore, Antonio Conte: “Per me è come un mentore, un padre, una persona che mi capisce veramente bene. Avrei voluto giocare con lui già sei anni fa la prima volta che mi chiamò. Giocare per lui è un sogno che si realizza”.

Un pensiero anche per il nuovo compagno di squadra, Arturo Vidal: “Il suo arrivo è molto importante, ci servivano esperienza e qualità”.

Foto: Instagram personale