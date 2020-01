Lukaku: “All’Inter per vincere. Io sono un uomo squadra, non penso solo a me”

Dopo la doppietta contro il Cagliari in Coppa Italia, Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole dell’attaccante dell’Inter: “Oggi abbiamo giocato molto bene, anche col possesso di palla e in fase difensiva. Sono molto contento per il risultato, ora testa alla prossima partita. L’ambientamento? Devo ringraziare i compagni, l’allenatore, lo staff e i tifosi. Per me l’Inter è la migliore scelta, posso crescere e anche aiutare la società a raggiungere le proprie ambizioni. Ogni partita io ho dato tutto, questo è il mio modo di giocare a calcio e vedo che ai tifosi piace. Devo continuare così e fare sempre gol. Io sono un uomo squadra, non penso solo a me. Per me è molto importante vincere, sono qua per questo e per crescere anche con la squadra. Non voglio parlare di scudetto, parlo di partita in partita”, ha chiuso Lukaku.

Foto: sito ufficiale Inter