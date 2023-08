Lukaku alla Roma, gli aggiornamenti

Romelu Lukaku alla Roma: una trattativa lanciatissima da ieri mattina e che già nelle prossime dovrebbe arrivare alla definizione. No stop a Londra tra Roma e Chelsea per arrivare agli accordi definitivi. La soluzione potrebbe essere quella del prestito oneroso per una cifra tra i 7 e i 10 milioni, più o meno quanto i Blues avevano chiesto lo scorso anno all’Inter. Contemporaneamente si sta per trovare una quadratura sull’ingaggio di Lukaku considerato che il Chelsea non vorrebbe parteciparvi. Romelu dovrebbe rinunciare a qualcosa, la Roma – aiutata dal Decreto Crescita – sarebbe disposta a salire fino ai 7-8 milioni a stagione. Si lavora sui dettagli, trattativa lanciata, con Romelu in attesa a Bruxelles, pronto a scattare per la sua nuova avventura italiana.

Foto: Instagram Belgio