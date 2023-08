Lukaku alla Roma: è fatta! Un grande attaccante per Mou

È fatta: Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma, un grande rinforzo per Josè Mourinho che aspettava con ansia un altro botto in attacco dopo l’arrivo in giallorosso di Azmoun. E che botto! Una rapida evoluzione della trattativa con l’apertura dello scorso venerdì del Chelsea al prestito anche secco ma oneroso. La missione dei Friedkin e di Pinto ha portato a un punto di svolta: via libera del Chelsea, il prestito secco e oneroso sarà vicino ai 6 milioni, mentre Lukaku guadagnerà poco meno di 8 milioni, il club giallorosso usufruirà dei benefici del Decreto Crescita. Nelle ultime ore erano arrivati a Londra anche il CEO giallorosso Lina Souloukou e la responsabile dei contratti Rapuano. I tifosi della Roma adesso sognano, Lukaku raggiunge Dybala per una coppia offensiva di assoluto spessore. Lukaku arriverà domani pomeriggio a Roma, poi sosterrà le visite mediche con il club giallorosso.

Foto: Instagram Inter