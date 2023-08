Lukaku alla Roma: c’è anche l’annuncio del Chelsea

In quesi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Roma dell’arrivo di Romelu Lukaku. Questa invece la nota del Chelsea sull’affare: “Romelu Lukaku si trasferisce per una stagione di prestito al club AS Roma in Serie A”, scrive il club londinese. “L’attaccante nazionale belga, che è arrivato al Chelsea nell’estate del 2021, lo scorso anno ha giocato in prestito all’Inter. Nella capitale italiana, Lukaku sarà riunito al tecnico José Mourinho, che ha guidato la Roma alla finale di Europa League lo scorso anno“.

Foto: Instagram Lukaku