Lukaku al veleno: “Se parlassi dell’estate scorsa tutti rimarrebbero senza parole”

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato così della propria turbolenta estate, passata tra Chelsea, Inter, flirt con la Juventus e approdo ai giallorossi. Ecco le sue parole in conferenza stampa dal ritiro del Belgio:

“La maggior parte delle persone qui in sala mi conoscono. Non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente non mi sarei tirato indietro e lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio, so giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma”.

Foto: Instagram Roma