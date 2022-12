Lukaku al lavoro anche a Natale. L’attaccante vuole essere al top contro il Napoli

Romelu Lukaku vuole tornare alla grande nel 2023, dopo un 2022 da dimenticare sotto tutti i punti di vista. Prima l’esperienza amara al Chelsea, poi il ritorno all’Inter ulteriormente negativo, con infortuni a raffica. E poi la mazzata del Mondiale, con i gol sbagliati clamorosamente nel match decisivo contro la Croazia.

L’attaccante belga, come riporta la Gazzetta dello Sport, si mette a lavoro anche nei giorni di festa. La condizione fisica sta crescendo, lo dimostrano gli 87 minuti giocati contro la Reggina con tanto di gol e un palo colpito.

Lukaku sta lavorando sodo per arrivare al top per il 4 gennaio, quando ci sarà la sfida al Napoli, partita subito decisiva per il futuro dell’Inter.

Foto: Instagram Inter