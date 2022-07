Lukaku ai tifosi nel metaverso: “Vi voglio bene. Vinciamo insieme”

Romelu Lukaku è entrato in diretta durante l’evento organizzato dal Corriere della Sera nel metaverso. Nel corso dell’intervento di ieri Steven Zhang, Big Rom ha preso parole per ringraziare il presidente dell’Inter e per mandare un messaggio a i tifosi nerazzurri: “Ciao presidente, grazie per avermi riaccolto. Ai tifosi dico che vi voglio bene. Spero di vedervi presto a San Siro per vincere insieme”

Foto: Screen video Sportitalia