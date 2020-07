Lukaku: “Abbiamo perso troppi punti. Cercheremo di vincere l’Europa League”

Dopo la doppietta rifilata al Genoa, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante dell’Inter: “A livello personale sono molto contento, a livello collettivo però possiamo fare di più. Non è facile arrivare secondi, ma dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile. Voglio aiutare la squadra più che posso, abbiamo perso troppi punti quest’anno. Questo gruppo è giovane e ha voglia di crescere… Dobbiamo concludere al meglio la stagione e fare bene in Europa League. Adesso affrontiamo due buone squadre, e vedremo dove possiamo andare. Poi ci sarà l’Europa League, non sarà certo semplice, ma proveremo a vincere un trofeo”.

Foto: sito ufficiale Inter