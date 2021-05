Lukaku: “A Sassuolo la partita della svolta. Ho capito subito che la squadra era davvero unita

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista a Dazn ha rivelato dove e quando ha capito che i nerazzurri avrebbero vinto lo scudetto. “La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso lo scudetto è stata quella contro il Sassuolo. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis Sanchez, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era davvero unita. Dopo la vittoria contro l’Atalanta mi sono detto: ‘Ok, è finita. Ci siamo per lo Scudetto’. Non potevo dirlo, ma l’ho pensato subito. Io sono già concentrato su un altro obiettivo. Conte? A livello umano anche lui è cresciuto. Derby? Prima della partita ci siamo allenati a livello altissimo, ho detto a Lautaro che non avremmo mai potuto perdere quella partita. L’esultanza? In settimana avevo parlato col mister, ci avevo scherzato su”.

Infine su Lautaro e Barella. “Quando ci siamo visti con Lautaro per la prima volta c’era anche suo padre. Gli ho detto che nel giro di due anni io e suo figlio avremmo vinto qualcosa insieme. Noi lavoriamo per la squadra. Se mi rendo conto che lui è più caldo, mi metto da parte e lo cerco sempre. Barella? È la voce della squadra. Ogni squadra ha bisogno di giocatori pronti ad andare in guerra e noi di giocatori così ne abbiamo tanti”.

FOTO: Twitter Inter