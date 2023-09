Lukaku a Ciampino, inchiesta per i danni dei tifosi alle auto

Oltre al tanto entusiasmo generato, l’arrivo di Lukaku nel giorno del suo sbarco a Ciampino ha portato a numerosi danni per le auto che erano parcheggiate all’aeroporto. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, è stata aperta un’inchiesta per i danni arrecati da parte dei tifosi ai veicoli. In queste ore i magistrati stanno osservando con attenzione i filmati della videosorveglianza del luogo. Nel caso in cui i responsabili degli atti di vandalismi venissero individuati, ci sarebbe il concreto rischio di una condanna fino a cinque anni di reclusione.