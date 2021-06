Lukaku 60 gol in 93 presenze con il Belgio: in Nazionale meglio di Ibra, Ronaldo e Messi

Continua a macinare record, anche in Nazionale, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, a segno questa sera in amichevole contro la Croazia, ha segnato il suo sessantesimo gol con la maglia della Nazionale belga. Un traguardo a livello internazionale che Big Rom è riuscito a raggiungere più velocemente (e dunque in meno presenze, appena 93) di mostri sacri come Neymar, Drogba, Klose, Lewandowski, Ibrahimovic, Suarez, Messi e Cristiano Ronaldo.

Romelu Lukaku has reached 60 international goals faster than: 🇧🇷 Neymar

🇨🇮 Didier Drogba

🇩🇪 Miroslav Klose

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇸🇪 Zlatan Ibrahimović

🇺🇾 Luis Suárez

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo Setting a new standard. 😤 pic.twitter.com/qpbGb81nrV — William Hill (@WilliamHill) June 6, 2021



Foto: Twitter Uefa