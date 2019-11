Lukaku, 50 gol con il Belgio e promessa mantenuta: 5 mila biglietti regalati ai tifosi

Romelu Lukaku continua a segnare, con l’Inter come con il suo Belgio. Ieri è arrivata la rete numero 52 nel successo ottenuto per 1-4 contro la Russia, ma il gigante nerazzurro aveva già tagliato il traguardo delle 50 marcature personali con i Diavoli Rossi in occasione della sfida vinta con il San Marino a ottobre. Traguardo che ha fatto scattare una promessa: il classe 1993, in vista della gara di martedì contro Cipro, ha regalato 5 mila biglietti in omaggio al “Belgian Fan Club 1895” e a due organizzazioni benefiche, la “Diabetes Liga” e la “Kom op Tegen Kanker”, che si occupano della prevenzione e della cura di malattie come diabete e cancro. Lukaku mantiene la parola data dimostrando ancora una volta di essere un calciatore e soprattutto un uomo sempre pronto ad aiutare le persone meno fortunate.

Foto: Twitter UEFA