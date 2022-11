Luka Romero: “Emozione enorme, felice del gol. E’ il regalo per i miei 18 anni”

Il match winner di Lazio-Monza, Luka Romero, ha commentato a Dazn le sue emozioni dopo la vittoria e il primo gol in Serie A, a quasi 18 anni, che compirà giovedì prossimo, 18 novembre.

Queste le sue parole: “È un’emozione enorme fare gol qua all’Olimpico con questa gente. Sono felice per i tre punti. Tutta la squadra mi dà consigli, sono felice per questo. I compagni mi supportano molto, mi sento bene qui. Luis Alberto è un amico speciale ma anche Pedro e gli altri mi aiutano. Per me è importante la considerazione del mister. Stiamo lavorando bene e dobbiamo rimanere qui. Miglior regolo per i 18 anni? Questo è il miglior regalo del mondo! Voglio salutare mia mamma e mio fratello che sta al Mallorca. È una gioia molto grande”.

Foto: twitter Lazio