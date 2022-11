Luka Romero (classe 2004) lancia la Lazio: gol pesante, agganciato il Milan al secondo posto

La Lazio batte il Monza 1-0 e sale al secondo posto a pari punti del Milan, a -8 dal Napoli. Una Lazio cinica, che concede poco al Monza, compatta, anche con delle assenze importanti. Primo tempo interessante, con un buon Monza a tenere testa alla Lazio, anzi, con i brianzoli a tenere maggior possesso palla all’Olimpico.

Monza addirittura in vantaggio dopo 13 minuti con un gran gol di Petagna, di tacco, annullato poi per fuorigioco. La Lazio, con Immobile in panchina, fatica all’inizio, ma è il rientrante Milinkovic-Savic a dettare i tempi delle occasioni migliori. La più importante al 33′, con Vecino servito al limite, ma con l’ex Inter che tira alto. Lazio che perde al 27′ Lazzari per un problema a un polpaccio.

Nella ripresa, Sarri si gioca la carta Luka Romero al posto di Cancellieri. Lazio più aggressiva, che trova il gol al 69′. Tiro al volo di Pedro, para Di Gregorio, sulla respinta arriva proprio Romero, che segna il suo primo gol in Serie A.

Lazio vicina al raddoppio con Cataldi all’80’, con un tiro da fuori parato da Di Gregorio.

Sarri regala qualche minuto anche a Immobile, che entra all’86’ al posto di Pedro, e torna dopo diverse settimane di stop.

Vince la Lazio, che sale a 30 punti, seconda insieme al Milan a -8 dal Napoli e a +2 sulla Juve. Domenica ci sarà un interessante Juve-Lazio.

Foto: twitter Lazio