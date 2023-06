LUKA IVANUSEC, UOMO ASSIST DELLA CROAZIA

La Croazia è in finale della Uefa Nations League, dopo aver battuto l’Olanda ai supplmentari per 4-2 in semifinale. Un protagonista della sfida è stato un ragazzo che sta emergendo nel calcio europeo, autore di un assist stupendo per Pasalic, per il gol del momentaneo 2-1. Parlaimo di Luka Ivanusec, giocatore con un buon piede, bravo assistman. Ivanusec milita nella Dinamo Zagabria, dove si sta metendo in mostra con ottime prestazioni grazie alle quali ha conquistato un posto in Nazionale.

Classe 1999, è un’ala offensiva, trequartista, può giocare in tutti e tre i ruoli della trequarti, anche se predilige partire largo a sinistra. Luka Ivanusec nasce il 26 novembre 1998, a Varaždin, dove inizia a giocare a calcio rimanendovi fino ai 17 anni. Nel 2015 è la Lokomotiva Zagabria a credere in lui. Viene inizialmente inserito nelle giovanili, e il 20 dicembre 2015 esordisce in prima squadra. Trova il la sua prima rete da professionista nel 2016, ma la stagione della sua esplosione è la 2018-19, anno in cui realizza 6 reti in 32 presenze: anche questo score gli vale la chiamata della Dinamo Zagabria, dove ha la possibilità di misurarsi anche in Champions League e dove può vincere diversi titoli nazionali. Con la Dinamo Zagabria, nel 2018 firma un contratto quinquennale, poi rinnovato. E’ protagonista subito in Champions League, dove segna nella fase a gironi contro lo Shakhtar. La sua crescita è costante, tanto che nel 2018 è anche chiamato dalla Nazionale croata, (con cui vanta il record del gol più giovane della Nazionale, a 18 anni) dopo aver fatto tutta la trafila con le nazionali minori ed essere stato inserito nella top 11 dell’Europeo Under 21 del 2017.

Con la Croazia conta 13 presenze e 1 gol, ma la sua dote naturale è l’assist, bravissimo a servire compagni sia con cross vincenti dalle fasce che con imbucate. Fortissimo nel dribbling e nell’accelerazione e con buoni valori anche in tecnica, passaggi e movimenti senza palla , non possiede una grande freddezza sotto porta anche se non disdegna chiaramente la fase realizzativa. Nell’ultima stagione, con la Dinamo Zagabria, ha messo a referto 33 presenze, 12 gol e 6 assit in campionato. Campionato che ha vinto, il quarto consecutivo con la Dinamo, che si somma alla coppa di Croazia e alla Supercoppa (due), vinte in queste stagioni. In Champions lo abbiamo visto nel girone di Milan e Chelsea. Con i blues, nella prima gara del girone, era stato uno dei protagonisti, con una prova convincente, un assist importante nella gara che la Dinamo vinse contro la compagine inglese.

Stagione, quella appena terminata, certamente la migliroe in carriera del classe 1999, che ora punta ad avere maggiore continuotà, anche in Nazionale, visto che aveva anche saltato il Mondiale in Qatar. Ora Ivanusec vuole far sempre più parlare di se, e magari attirare le attenzioni di altri club sul mercato, per magari provare a puntare a un campionato più prestigioso. E chissà che magari proprio l’Italia non possa essere un campionato in cui mira ad arrivare.

