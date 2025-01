LUIZ HENRIQUE, L’MVP DELLA LIBERTADORES PRONTO A STUPIRE L’EUROPA

Nel calcio europeo è pronto a prendersi la scena un ragazzo che è stato protagonista la scorsa annata in Sudamerica. Parliamo di Luiz Enrique, attaccante del Botafogo, premiato come MVP della scorsa Copa Libertadores, vinta con i bianconeri. Per lui si si aprono le porte del Lione, che per una cifra intorno a 30 milioni, ha ormai chiuso la trattativa. Per Luiz Enrique si tratta di un ritorno nel Vecchio Continente, visto che era stato già in Europa, qualche anno fa, nel Betis Siviglia.

Dopo 64 presenze e quattro reti in Europa, il classe 2001 ha fatto il suo ritorno in Brasile l’1 febbraio scorso, destinazione Botafogo, per la cifra record per il club di 16 milioni di euro. Un investimento però assolutamente riuscito, visto che è stato assoluto protagonista per i trionfi sia in campionato che come detto in Coppa Libertadores.

Classe 2001, Luiz Enrique è cresciuto nel Fluminense, con cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili. Poi ha esordito in prima squadra il 13 agosto 2020, disputando l’incontro di Série A pareggiato 1-1 contro il Palmeiras. Due stagioni in crescendo per lui nel Fluminense, con cui ha anche vinto nel 2022 un Campionato Carioca e una Taca Guanabara. Talento meraviglioso, chiude con 69 presenze e 10 gol. Poi infatti arriva la chiamata del Betis che lo acquista il 1° luglio 2022. L’impatto con la Liga, però e il calcio europeo è complicato.

Gioca anche abbastanza, perchè mette a referto oltre 50 presenze in due anni, ma non incide. Segna solo un gol, è spesso spaesato in campo, insomma del talento che aveva impressionato nel Fluminense, non si è visto neanche l’ombra. Lo scorso febbraio, la decisione di tornare in Brasile, arriva un trasferimento record da 16 milioni con l’ambizioso Botafogo che punta a importanti traguardi, ottenendoli.

Quella di Luiz Henrique con il Botafogo è stata una stagione indimenticabile: oltre ad aver conquistato sia il titolo del Brasilerao che della Copa Libertadores (vinti a distanza di una settimana l’uno dall’altro), il classe 2001 è stato eletto MVP in entrambe le competizioni. In appena 11 mesi e in 47 partite disputate tra campionato e coppa, Henrique ha segnato 11 reti e fornito sei passaggi vincenti ai compagni di squadra. Per non bastare, a settembre ha fatto il suo esordio con la nazionale brasiliana, trovando anche la sua prima rete con i verdeoro (contro il Perù nel 4-0 del 16 ottobre scorso, nel match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali). E’ stata una annata meravigliosa, dove tutto il talento espresso, è tornato, assopito dopo due anni grigi a Siviglia.

Luiz Henrique è un attaccante esterno molto duttile, ha giocato in diversi ruoli, ricoprendo quasi tutte le posizioni dal centrocampo in avanti. Il ruolo preferito dal classe 2001 è però quello di ala destra: la sua caratteristica principale è quella della progressione palla al piede, che gli permette di saltare gli avversari con una certa facilità. Inoltre, ama rientrare verso il centro e calciare col piede forte verso la porta. Qualità estremamente interessanti le sue, che certamente hanno visto il Lione vincere la concorrenza e strapparlo alle rivali. Una operazione da circa 30 milioni per riportarlo di nuovo in Europa, sperando che stavolta, a distanza di un anno, più maturo, possa fare quel salto di qualità anche nel vecchio continente.

