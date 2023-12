Luiz Felipe out per un mese e mezzo: salterà il Mondiale per Club

Brutte notizie per l’ex difensore della Lazio Luiz Felipe, ora in forza all’Al Ittihad. Il brasiliano, infortunatosi nell’ultima gara contro il Damac, ha rimediato un problema muscolare che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per un mese e mezzo. Di conseguenza, salterà il Mondiale per Club (l’esordio dei sauditi è previsto proprio per oggi).

Foto: luiz_felipe_twitter_betis