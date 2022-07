Intervenuto in conferenza stampa, Luiz Felipe, nuovo acquisto del Betis, ha parlato della sua nuova avventura in Spagna con il club di Siviglia: “L’interesse del Betis è stata la cosa migliore della mia vita. In Spagna hanno giocato due dei miei idoli in difesa: Puyol e Sergio Ramos, il migliore della storia, secondo me“.

Foto: Betis Instagram