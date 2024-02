Il Chieti F.C ha ufficializzato Pasquale Luiso come nuovo allenatore. Il “Toro di Sora” classe ‘69 nato ad Aversa il 30 ottobre, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Sora. Seguono poi le esperienze con Sulmona, Triestina, Celano, Vicenza Under 19, Racing Fondi e Juve Stabia Under 19.

Questa la foto della firma.