Luisito Suarez: “Lo scudetto sarà un derby lungo un anno, Inter e Milan alla pari”

Luisito Suarez, bandiera dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista ha parlato, in particolare, della lotta per lo scudetto in Serie A: “Sarà un derby lungo un anno. Inter e Milan partono alla pari, ma sono molto diverse. Inzaghi ha la coppia Lukaku-Lautaro e tante motivazioni, Pioli una grande organizzazione di gioco. La Juve è un gradino sotto, come Roma, Lazio e Napoli. Per tutte bisogna attendere gli sviluppi del mercato, però. Magari arrivano altri big come Di Maria”.

Foto: Twitter Inter