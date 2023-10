LUIS PALMA, UN TALENTO HONDUREGNO A GLASGOW

Mercoledì sera il Celtic ha pareggiato 2-2 contro l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. E la notte di Champions di Glasgow è stato, di nuovo, l’occasione per vedere da vicino Luis Palma, autore del gol del momentaneo vantaggio degli scozzesi. Una rete che ha fatto il giro del mondo per la sua bellezza: stop e tiro sul secondo palo, un’autentica bordata che non ha lasciato scampo a Oblak.

Il talentino honduregno aveva già colpito anche contro la Lazio di Sarri, ma il suo gol è stato annullato strozzando l’urlo di gioia di Palma per il primo centro nella massima competizione in Europa.

Nato a La Ceiba il 17 gennaio 2020, Palma ha fatto il suo debutto in Liga Nacional con la maglia del Vida il 10 settembre 2017. Il 12 febbraio 2019, Palma è andato in prestito al Real Monarchs del campionato. Un’esperienza durante solo un anno, prima di fare ritorno in patria dove tutto è iniziato.

Nel 2022 i portoghesi del Braga e gli spagnoli del Levante avevano messo gli occhi sul giovane talento, ma fu l’Aris ad assicurarsi le prestazioni di Palma facendogli firmare un contratto di quattro anni e mezzo. Il suo debutto nel campionato greco è arrivato il 14 febbraio nella sconfitta in trasferta per 2-0 contro PAS Giannina.

Il 21 luglio 2022, Palma ha fatto il suo debutto europeo nei turni di qualificazione della UEFA Europa Conference League. E lo ha fatto nel migliore dei modi. Vittoria per 5-1 contro il Gomel mettendo a segno un gol e fornendo due assist. Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto che anche il Manchester United era andato a osservarlo nella sfida contro l’Olympiacos. Ma nell’estate 2023 a spuntarla è stato il Cetlic, facendo firmare al talento honduregno un contratto di cinque anni.

La stagione di Palma è iniziata nel migliore di modi: 2 gol e un assist nelle prime quattro presenze nel campionato greco, un gol (e un gol annullato) in Champions League. A Glasgow brilla c’è un nuovo talentino.

