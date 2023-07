Luis Enrique è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico spagnolo ha così parlato della sfida di vincere la Champions League con i parigini: “Amo la pressione. I nostri rivali hanno più esperienza ma non è per questo che non possiamo essere al loro livello. La Champions League è un obiettivo per noi, essere ambiziosi è una cosa molto positiva nella vita. Accetto la sfida”.

Foto: Instagram PSG