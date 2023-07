Luis Enrique: “Tutti i giocatori del PSG sono grandi, anche i giovani del vivaio. Per vincere serve un mix”

Lunga intervista concessa da Luis Enrique ai canali ufficiali del Paris Saint-Germain, nel corso della quale il nuovo allenatore ha spiegato le ragioni che lo hanno condotto a sposare il progetto di Al-Khelaifi: “Sono molto felice, molto orgoglioso e voglioso di iniziare. Tutto è nuovo e quando è nuovo è come uscire dalla tua zona di comfort. Ma sono motivato perché è un nuovo paese, una nuova città, nuovi giocatori, nuove persone con cui vivere, una nuova squadra. Molte cose nuove, ma è tutto molto positivo e, come ho detto, non vedo davvero l’ora di iniziare. Il motivo principale è che i dirigenti hanno un’idea molto chiara della squadra che vogliono costruire, del progetto che vogliono costruire utilizzando le risorse a disposizione del Paris Saint-Germain. E non parlo solo di risorse economiche, penso anche a risorse in termini di infrastrutture. Da lì, penso che questo progetto riunisca tutto ciò che è necessario per un allenatore del mio livello. Penso che chiunque abbia visto giocare le mie squadre conosca un po’ le mie idee. Sono chiaramente un allenatore offensivo. Con il mio staff vogliamo una squadra che giochi dal primo minuto, una squadra che non calcola e attacca. Vogliamo che i nostri fan si divertano e che i giocatori si divertano a rappresentare il Paris Saint-Germain. Tutti i giocatori del Paris Saint-Germain sono grandi giocatori: i giovani che vengono dal vivaio, se non lo sono ancora, lo diventeranno, quelli che ci sono già, quelli che sono stati reclutati dal club, le stelle che abbiamo già nella squadra. Ma per costruire una squadra serve un mix di tutto questo e un allenatore che ci crede. E in questo caso, sono totalmente convinto che ci riusciremo. Il mio obiettivo è che i tifosi del Paris Saint-Germain siano orgogliosi della loro squadra, di ciò che vedono in campo, di godersi lo spettacolo. E apprezzeranno se vedono fatica, lavoro, una squadra che attacca bene e difende bene, una squadra che gioca insieme, un gruppo unito. Se gli piace, e sono sicuro che gli piace, allora saranno orgogliosi della loro squadra”.

Foto: Instagram PSG