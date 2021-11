Luis Enrique: “Svezia con Ibra? Non l’ho mai incontrato, è un campione. Ma non cambio tattiche per lui”

Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in vista della gara decisiva di domani contro la Svezia, che deciderà chi si qualificherà ai Mondiali 2022.

Queste le sue parole: “Sarà una gara importante. Certo, la sconfitta della Svezia giovedì ci ha avvantaggiato, ora anche con un pareggio saremo ai Mondiali. Ma non ci deve interessare, giocheremo sempre e solo per vincere. Ibrahimovic? Non ho aneddoti con Ibrahimovic. Non l’ho mai visto, non so se nemmeno se l’ho mai salutato. È evidente che esalta il suo gioco aereo e dei suoi compagni. E’ un campione, per l’età che ha certamente è straordinario. Logicamente quando vedo l’undici titolare alcune cose devono essere adeguate, ma il piano partita sarà lo stesso anche contro di lui e dovremo lavorare collettivamente”.

Foto: Screen twitter Spagna