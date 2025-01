Luis Enrique sul mercato: “Dobbiamo rispettare il fair play finanziario. Kvaratskhelia? Non ho nulla da dire”

Alla vigilia della sfida col Lens, il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza della situazione mercato della squadra. Dalla stampa anche la prevedibile domanda su Kvaratskhelia, che presto vestirà la maglia parigina, su cui il tecnico ha preferito non rispondere.

“Perché ci possano essere degli arrivi, devono esserci delle partenze. Non possiamo fare acquisti in modo illimitato, bisogna rispettare il fair play finanziario. Perché ci possano essere degli arrivi, devono esserci delle partenze. Nel tempo che abbiamo a disposizione, l’obiettivo è arrivare a dire che ci sono due giocatori per ruolo e che tutti possano giocare. Kvara? Non ho nulla da dire”.

Il georgiano sarà a momenti un nuovo calciatore del PSG, club che lo ha già cercato la scorsa estate, come ampiamente raccontato tramite un nostro retroscena di settimane fa.

Foto: Instagram PSG