Luis Enrique su Kvaratskhelia: “Mi piace parlare di calciatori che non sono in rosa, ma non lo faccio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha commentato il nome di Kvaratskhelia, che come vi abbiamo raccontato, è a un passo dal firmare con il club parigino. Alla domanda in cui gli si dhiedeva un giudizio sul giorgiano, con la doverosa premessa “sappiamo che non ama parlare dei giocatori di altre squadre” lo spagnolo ha risposto così: “No no, mi piace parlare dei giocatori che non sono della mia rosa, ma non lo faccio. Posso solo parlare dei giocatori del PSG”.

Foto: Instagram PSG