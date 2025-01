Luis Enrique su Kolo Muani e Skriniar: “Se sono convocati? Lo saprete domani”

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dei due nomi in uscita Skriniar e Kolo Muani. Per quanto riguarda l’attaccante francese, abbiamo svelato l’interessamento della Juve già a metà dicembre, e sono arrivate conferme da parte dello stesso ds Giuntoli. I due nella gara di domenica contro il St. Etienne non figuravano nella lista dei convocati. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Mi piace che i miei giocatori abbiano queste informazioni davanti a te (riferendosi al giornalista n.d.r.). Vedrete domani se saranno convocati”.

Foto: Instagram PSG