Luis Enrique su Gavi: “Ancora non lo conoscete, ha qualità che neanche immaginate”

Luis Enrique, CT della Spagna, alla vigilia della gara contro la Svizzera, ha parlato di alcuni suoi gioiellini, soffermandosi su Ansu Fati e soprattutto su Gavi.

Queste le sue parole: “Dobbiamo restare tranquilli per Ansu Fati, sta migliorando ma non so se sarà convocato. Non c’è fretta, il suo livello non è in dubbio. Gavi? Non lo conoscete ancora. Ha qualità che neanche immaginate. Non vedo giocatori del passato che gli assomigliano”.