Luis Enrique su Beraldo: “Passare dal Brasile al PSG non è facile, il suo adattamento è stato spettacolare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato di Lucas Beraldo: “Direi che è stata un’ottima scelta. Un giocatore così giovane proveniente dal Brasile, che non conosce la lingua, che ha un solo brasiliano in squadra come compagno, anche se ci sono portoghesi… Direi che il suo adattamento è stato spettacolare. Avrebbe dovuto giocare l’ultima partita ma aveva un problema fisico, sentiva dolore e non ha giocato. È un ottimo acquisto di Luis Campos e sono molto contento di lui”.

Foto: Instagram PSG