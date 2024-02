Luis Enrique: “Sostituzione anticipata di Mbappé? Dobbiamo abituarci a giocare senza di lui”

Non è un mistero che l’attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé sia un obiettivo sensibile di mercato per il Real Madrid in vista della prossima estate. Ulteriori segnali su questo possibile trasferimento sono stati dati ieri nella conferenza stampa post Rennes del tecnico Luis Enrique. L’allenatore spagnolo ha così commentato il pareggio per 1-1 con i rivali e la sostituzione anticipata del numero 10 quando la squadra era ancora in svantaggio: “Mbappé sostituito? Prima o poi accadrà che non ci sarà e dovremo abituarci a giocare senza di lui. Quando riterrò opportuno che giochi, giocherà, quando non sarà così, non giocherà. Voglio la massima competitività per la prossima stagione e che ogni giocatore titolare di questa squadra pensi che questa sia una grande opportunità. Questo è quello che cerco in questa stagione e per la prossima. Massima competitività.”

Foto: Twitter Paris Saint Germain