Luis Enrique: “Sono molto felice al PSG, vorrei anche Campos in futuro. Lo spero”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della visita del Lens al Parco dei Principi, l’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha così parlato anche di Luis Campos, il cui contratto scade a giugno e il cui prolungamento è ancora in bilico: “Sono in contatto quotidiano con Luis. Se non ci vediamo fisicamente, ci chiamiamo, ma in generale ci vediamo. Sono davvero felice qui, ho iniziato questo progetto con lui, ed è con lui che ho parlato quando sono arrivato. Spero di poter continuare con questa struttura. Non sappiamo cosa succederà, ma è chiaro che vorrei che questo futuro fosse scritto con Luis Campos e la sua squadra”.

Foto: Instagram PSG