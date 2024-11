Luis Enrique: “Sono contento della squadra, resto positivo. Errori? I panni sporchi vanno lavati in famiglia”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Nantes.

Queste le sue parole: “Nonostante quello che dicono e quello che si sente in giro, sono contento della squadra. Sono positivo”.

In seconda battuta il tentativo dei giornalisti di schiodarlo sul caso Mbappé: “Bel tentativo. Sapete che non parlo di nessun giocatore che non indossi la maglia del PSG”.

Se la Ligue 1 possa aiutarlo a prepararsi per la Champions: “Senza alcun dubbio. Cosa ti fa pensare che la Ligue 1 non abbia livello? Guarda dove sono il Monaco, il Brest e il Lille in Champions. Come da un po’ di tempo a questa parte, per A, per B e per C, tutto è negativo, ma io cerco di vederlo dal punto di vista positivo. E domani contro il Nantes sarà importante osservare i comportamenti per la Champions”.

Foto: sito PSG