Luis Enrique: “Siamo aperti all’idea di rinforzare la squadra, ma sono fortunato ad allenare un club con questa qualità”

In vista della Supercoppa di Francia contro il Monaco che si giocherà tra tre giorni a Doha, il mister del PSG, Luis Enrique, ha rilasciato una dichiarazione sul calciomercato. Queste le sue parole: “Come sapete, la finestra di trasferimento funziona così. Siamo sempre aperti all’idea di rinforzare la squadra, ma oggi, dopo aver visto allenarsi i miei giocatori, mi rendo conto di quanto sono fortunato a essere l’allenatore di un club con questa qualità, ambizione e livello di giocatori. Per me è un piacere. Certo, se riusciremo a rinforzare la squadra, lo faremo, ma è un compito molto difficile, soprattutto in questa fase del mercato. I migliori giocatori non sono disponibili. Già è complicato in estate, ma ora lo è ancora di più. Vogliamo sempre migliorarci, ma restiamo sereni, consapevoli della crescita della squadra e del club. Credo che continueremo a migliorare le nostre prestazioni, che sono già a un livello molto alto”.

Foto: Instagram PSG