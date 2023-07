Luis Enrique si presenta al PSG: “Il mio compito è ottenere il massimo dai singoli giocatori e dalla squadra”

Luis Enrique si è presentato alla stampa francese nella conferenza odierna, la prima da nuovo allenatore del PSG. Ecco le sue parole: “Innanzitutto ringrazio la società, il presidente e il direttore sportivo per la fiducia, spero di poter ricambiare. Sono felicissimo di essere qui, non parlo francese ma ho iniziato a studiarlo. La mia idea di calcio è attaccare, intrattenere i tifosi e soprattutto portare risultati. Questa è la mia sfida, la mia filosofia e non è negoziabile. Il mio compito è ottenere il massimo dai singoli giocatori e dalla squadra. Ho l’aiuto del club. Penso che ai tifosi piacerà. È già da tempo che lavoriamo sull’organico, sulle difficoltà legate all’organico. Nel corso della mia carriera mi sono spesso trovato bene con i direttori sportivi. Conosco Luis Campos, è un onore lavorare con lui. Abbiamo scambiato opinioni, penso che siamo in sintonia al 100%. La finestra di mercato è complessa, ma in questo momento sono aperte tutte le possibilità. Sono convinto che avremo una grande squadra”.

Foto: Luis Enrique Twitter Euro