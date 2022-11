Luis Enrique ha deciso di iniziare a stremmare su Twitch durante l’esperienza in Qatar. Nel primo appuntamento, il commissario tecnico della Nazionale spagnola ha dichiarato in caso di vittoria della Coppa del Mondo: “Se vinciamo il Mondiale non mi raso a zero perché a mia moglie non piace, ma magari mi tingo i capelli o mi faccio un piercing”.

Foto: Instagram Luis Enrique