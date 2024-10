Luis Enrique se la prende con i giornalisti: “Non spiego le mie tattiche, tanto non le capireste”

Luis Enrique , allenatore del PSG, dopo la sconfitta della squadra francese contro l’Arsenal per 2-0, ha litigato con i giornalisti di Canal+ da Londra, rispondendo in maniera molto stizzita a una domanda: “Non ho intenzione di spiegare le mie tattiche, perché non le capireste”.

L’allenatore spagnolo ha anche analizzato la partita, malgrado passi in secondo piano vista la sua affermazione: “Non siamo riusciti a competere al loro livello, e loro hanno meritato di vincere la partita. Sono stati superiori a noi dal primo minuto. Avevamo come avversaria una delle migliori squadre, anche a livello di stazza sulle palle inattive. Il secondo gol è un cross facile. Tutte le squadre devono migliorare, la nostra compresa. Mikel Arteta allena l’Arsenal da cinque anni, io alleno il PSG da un anno e due mesi, non so dove siamo. Ho un’idea chiara di dove voglio arrivare, ma non so quanto tempo mi servirà”.

Foto: twitter PSG