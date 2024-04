Luis Enrique: “Qualificazione ancora aperta. Possiamo vincere in casa del Barça”

Luis Enrique, allenatore del PSG, grande ex della serata, ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Chiaro che non si può essere contenti quando perdi. Ma penso che abbiamo fatto una buona partita contro un ottimo avversario. Ci siamo complicati subito la vita, in quel frangente non abbiamo giocato bene. Poi il 2-1, il palo sul 2-2 e quindi il loro 2-3… La partita è aperta, andiamo a Barcellona con tanta voglia e ambizioni, per noi sarà come una finale. Ho fiducia nella mia squadra, abbiamo degli aspetti positivi per provare a ribaltare questo risultato. Bisogna sempre cercare di dare il massimo in partite di questo livello, siamo ai quarti di Champions, sappiamo di poter vincere ed è quello che andremo là a fare”.

Foto: twitter PSG