Luis Enrique punge Xavi: “Sono io il massimo rappresentante dello stile Barça”

Il PSG ospiterà domani al Parco dei Principi il Barcellona di Xavi, nel primo round dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico spagnolo della formazione parigina ha presentato con le seguenti parole la gara di domani con i blaugrana, squadra che ha già allenato nel corso della sua carriera:

“Per me è una partita diversa. Ho già giocato contro lo Sporting e segnato, ma vale anche per il Barça. Ho un rapporto d’amore con il Barça, ma la professione viene prima di tutto. Voglio davvero essere all’altezza della sfida”.

L’assenza di Hakimi la preoccupa? “Ho già preso la mia decisione e domani la vedrete”

Il ritorno a Montjuïc è uno svantaggio? “Senza il gol in trasferta che vale doppio preferisco giocare la prima partita in casa. Perché in casa avremo un’atmosfera unica, che ci sosterrà. Se avessi giocato la prima trasferta avrei detto che avrei preferito la prima fuori casa”.

Chi rappresenta meglio lo stile Barça tra te e Xavi? “Sono il massimo rappresentante dello stile Barça. Guarda i dati di possesso palla, i titoli, sono io”.

Pensa che il PSG possa vincere la Champions? “La politica del club è cambiata in questa stagione. Lo avete visto con la partenza delle stelle, le mie idee e quelle del club vanno nella stessa direzione. Penso che non sia positivo mettere pressione su una squadra che ha vinto il trofeo 0 volte. Champions. Possiamo vincerlo, ma la strada è ancora molto lunga. Sono ambizioso ed emozionato”.

Siete i favoriti? “Non mi interessa il ruolo di favorito. Quando la palla comincerà a girare vedremo chi è il favorito, questo mi preoccupa. Preferisco che mi mettiate come sfavorito”.

Foto: Instagram PSG