Luis Enrique: “PSG favorito? La stampa non sa nulla di calcio. Non dobbiamo vedere la pressione come una minaccia”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Penso che qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre”.

Il PSG arriva a questa sfida da grande favorito per la stampa. “Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un’atmosfera unica in Europa”.

Che partita si aspetta? “Sarà come i quarti di finale. Fare speculazioni non è il nostro modo di giocare. Cercheremo di vincere con il nostro calcio. Sarà un grande spettacolo, ci saranno gol”.

È uno dei periodi più emozionanti della sua carriera? “Fin dal mio arrivo ho sentito il sostegno del club e dei giocatori. Siamo in un processo di miglioramento, questo è solo l’inizio del progetto. Manca un mese e possiamo ancora vincere tutte le competizioni. Dobbiamo cercare di gestire bene le nostre emozioni, gestire bene la pressione. Non dobbiamo vedere la pressione come una minaccia”.

Quanto è cresciuta dai gironi questa squadra? “Siamo migliorati in difesa e in attacco. Ma possiamo ancora migliorare, dobbiamo essere esigenti. Resta tutto da fare. Siamo riusciti a superare i momenti in cui eravamo inferiori, siamo riusciti a rimontare negli ultimi minuti”.

Quanto vi influenzerà l’atmosfera? “Durante la stagione ci sono momenti diversi. Devi goderti questo tipo di partite in questo tipo di scenario. Siamo sempre in una fase di apprendimento. Siamo pronti a giocare due grandi partite. Il nostro obiettivo è vincere”.

Il PSG può vincere a Dortmund? “Lo spero. La mia esperienza mi dice che domani è il momento di essere competitivi. Nella fase a gironi non siamo riusciti a vincere in trasferta, ma ce l’abbiamo fatta contro la Real Sociedad e il Barça. Possiamo ripeterci oppure no, l’obiettivo è vincere qui”.

La sta stupendo Vitinha? “Sta facendo una stagione incredibile. È alla pari con i migliori centrocampisti del mondo. Può giocare esterno, interno, numero 6. È molto importante. Ha questa capacità di segnare gol. È migliorato anche in difesa, è in grado di marcare i giocatori, non di farsi prendere alle spalle”.

Foto: twitter PSG